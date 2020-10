Nächstes Jahr wird das "Heilige Grab" restauriert

Auf ein schwieriges Arbeitsjahr blickt der Verein "Basilika Sonntagberg" zurück. Der Lockdown während der Corona-Pandemie legte der Sanierung der Wallfahrtskirche Hindernisse in den Weg. Dennoch konnten beim Ziel, das Barockjuwel wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen, weitere Fortschritte erzielt werden.

Zuletzt hatten die Kirchgänger am Michaelisonntag bei einer Tombola 1.500 Euro gespendet. "Für die Revitalisierung der Basilika ist das ein weiterer Baustein", sprach der Abt des Stiftes Seitenstetten, Petrus Pilsinger, der gemeinsam mit Nationalpräsidenten Wolfgang Sobotka die Obmannschaft des Vereines ausübt, den Gönnern Dank aus. Trotz Corona stand die Baustelle nicht still: Soeben wurde eine große Etappe der Sanierung im Bereich des Querschiffes abgeschlossen, womit in den kommenden Wochen das Gerüst und die Überbauung des Altarraumes wieder abgebaut werden können. Nächstes Jahr erfolgt die Neugestaltung des "Heiligen Grabes", was auch für die gottesdienstbesucher eine Verbesserung bringt: Die doertige Wochentagskapelle wird dann beheizbar sein. Zudem werden laut Baustellenplan im Jahr 2021 im Außenbereich der Besucherparkplatz erneuert und mit einem WC ausgestattet. Bei der Generalversammlung des Vereins bemerkte Bürgermeister Thomas Raidl (VP), dass trotz Krise mehr Pilger auf den sonntagberg kämen als zuvor.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at