Nächster Sieg: Amstetten klettert auf Rang sechs

Der souveräne 2:0-Erfolg gegen Tabellenführer Lafnitz war keine Eintagsfliege. Nach dem 1:0-Auswärtserfolg gegen Tabellennachbar Dornbirn bleibt SKU Amstetten die Mannschaft der Stunde in der 2. Bundesliga. Gemeinsam mit Blau-Weiß Linz führen die Mostviertler die Frühjahrstabelle mit je vier Siegen aus fünf Spielen an. Die Linzer sind am Freitag in Amstetten auch der nächste Gegner der Standfest-Elf.

Seine Truppe zeige nun beherzten, guten Fußball und habe nicht nur enormes Selbstvertrauen, sondern auch jede Menge Spaß gemeinsam. Dennoch wolle er den aktuellen Erfolgslauf mit vier Siegen in Serie nicht überbewerten, sagt SKU-Trainer Joachim Standfest: „Vor kurzem waren wir noch knapp über dem Strich. Aber jetzt passt eben vieles zusammen.“

Im Ländle waren die Qualitäten der Mostviertler wieder deutlich zu sehen. Mit druckvollem Angriffspressing und hochstehender Abwehr wurden die Vorarlberger von Beginn an gehörig unter Druck gesetzt. Chancen blieben anfangs dennoch Mangelware. Standfest: „Es war schwierig. Wir haben aber gewusst, dass es in Dornbirn keinen Wembley-Rasen gibt.“

Nach der Pause wurde die Geduld der Amstettner belohnt: Dino Kovacec erhielt von Torjäger David Peham den Ball exakt in den Lauf gespielt, umkurvte an der Strafraumgrenze den Dornbirner Torhüter und schob ungehindert zum 1:0 ein. Es war dies der erste Treffer des 27-jährigen Kroaten in seinem achten Ligaspiel für die Mostviertler. Danach kam es zu einem rasanten Schlagabtausch, es blieb beim knappen Sieg für Amstetten.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at