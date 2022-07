Nadja Ramskogler gewann Universitäts-Gold

Gemeinsam mit Livia Kraus und Maren Benko war Nadja Ramskogler bei den European University Games in Lodz (Polen) für die Uni Innsbruck an den Start gegangen. In diesem Topfeld mit 16 internationalen Damen- und Herrenteams war das Trio nach einem Sieg über Portugal und einer knappen Niederlage gegen Gastgeber Polen ins Viertelfinale eingezogen. Dort machten sie gegen die Schweiz und im Semifinale gegen Ungarn schon nach den Einzeln alles klar. Im Endspiel wartete neuerlich Favorit Polen. Ein 10:6 im Doppel-Matchtiebreak durch Ramskogler/Kraus sicherte den Uni-Europameistertitel.

„Es is einfach unfassbar und kaum in Worten zu fassen“, sagt Ramskogler jubelnd, „bis dato konnte noch keine österreichische Damentennismannschaft eine Medaille bei diesen University Games erringen und wir holten Gold. Es war einfach eine unglaubliche Woche mit einem noch unglaublicheren Team. Die Stimmung am Platz war während der ganzen Woche und besonders im Finale einzigartig.“