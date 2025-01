Nachwuchscup in Steyr: 56 Teams mit 700 Fußballtalenten

Beim Jako-Hallenfußball-Nachwuchscup rittern am Wochenende in der Stadthalle rund 700 Talente von 56 Teams um die Titel in sieben Altersklassen.

Im Vorjahr feuerten insgesamt 1500 Zuschauer an den drei Tagen des Jako-Hallenfußball-Nachwuchscups die Toptalente in sieben Altersklassen an. Heuer lädt Turnierveranstalter USV St. Ulrich bereits zum achten Mal zum mittlerweile bedeutendsten Nachwuchsturnier der Region ein. Von 17. bis 19. Jänner wird in der Stadthalle Steyr wieder das runde Leder sämtliche Blicke und Beine an sich ziehen: Rund 700 begeisterte Nachwuchsfußballer in 56 Teams wollen in einem wahrlich professionellen Umfeld wieder ihr Können beweisen und die Siegerpokale von der U8 bis hinauf zur U14 abräumen.

"Im Vorjahr hatten wir in den sieben Altersklassen Sieger aus fünf verschiedenen Vereinen", sagt Alexander Kubizek, Nachwuchsleiter des USV St. Ulrich und Turnierorganisator. "Wir haben wieder ein tolles Feedback von allen Seiten erhalten und waren daher bei den Startplätzen für dieses Turnier schon nach wenigen Stunden völlig ausgebucht." Besonders freue ihn, dass auch heuer wieder Oberösterreichs Bundesligisten mit ihren Nachwuchsteams in Steyr mit dabei seien.

Den Auftakt bestreiten am Freitag, 17. Jänner, abends ab 18 Uhr die "Senioren" des Nachwuchsturniers, die Talente der U14. Am Samstag folgt vormittags ab 8 Uhr die U9, ab 12.15 Uhr kämpft die U11 um den Turniersieg, nachmittags ab 16.30 Uhr sind die Spieler der U13 an der Reihe. Am Sonntag beginnt der Turnierreigen um 8 Uhr mit der U8, gefolgt von der U10 mittags um 12.15 Uhr und der U12 am Nachmittag ab 16 Uhr.

Für die Nachwuchsspieler wird vom Veranstalter zudem ein VIP-Club mit Obst und Getränken geboten, Physiotherapie durch Maximilian Wolfsjäger, der Jako-Shop und eine Torschusswand des Raiffeisen Jugendclubs.

