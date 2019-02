Nachtschwärmer grundlos attackiert - Verdächtiger ging auch auf Polizisten los

STEYR. Erst nach Einsatz von Pfefferspray konnten Polizisten in den frühen Morgenstunden des Sonntag einen aggressiven 32-Jährigen festnehmen.

Um 4:40 Uhr wurden die Beamten zum Stadtplatz gerufen, dass dort ein Mann auf einen anderen Mann mit einem Messer einsteche.

Beim Taxistandplatz stand eine Ansammlung von Personen, die den Polizisten gleich mehrmals und eindringlich zuriefen, dass der Täter mit einem Messer bewaffnet ist und eine Tarnjacke anhat. Den Mann, auf den die Beschreibung passte, trafen die Polizisten in der Pfarrgasse sitzend an.

Der Aufforderung, das Messer herauszugeben, kam der Verdächtige nicht nach, stattdessen sprang er auf, schrie die Beamten an und ging in drohender und aggressiver Haltung auf sie zu. Ein Polizist machte deshalb vom Pfefferspray Gebrauch. Daraufhin konnte der 32-jährige Türke festgenommen werden. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Steyr gebracht.

Verletzt wurde bei der Attacke niemand. Laut Angaben der Zeugen attackierte der 32-Jährige, der das Messer auf der Flucht verloren hatte, den Mann völlig grundlos.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema