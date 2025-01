Nachruf: An seinem großen Zeichentisch verwandelte Augustin Reichenpfader das Steyrdorf in ein Schmuckkästchen

Das galt auch in der Liebe. 1959 lernte er Eva Schneckenleitner kennen. Bei einer Ausfahrt mit dem Auto wollte er die hübsche junge Frau küssen und fuhr prompt in den Graben. Nach diesem Schockmoment wollte Eva zunächst nichts mehr von August wissen. Doch dieser blieb beharrlich, und so wurde am 18. Jänner 1962 geheiratet. Die beiden waren privat wie geschäftlich ein eingeschworenes Team.