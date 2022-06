Nachgefragt: Über die Grenzen der Demokratie

Einer der bedeutendsten Soziologen der Gegenwart ist am Mittwoch ab 19.30 Uhr in der Reihe „Nachgefragt“ zu Gast im Museum Arbeitswelt: Stephan Lessenich spricht mit Martin Dunst über die „Grenzen der Demokratie“ und entwirft eine Perspektive für eine solidarische, inklusive und nachhaltige Demokratie.

Der 57-jährige, in Stuttgart geborene Lessenich ist Professor für Gesellschaftstheorie und Sozialforschung am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität und Direktor des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Von 2013 bis 2017 war er auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Im Juni 2017 war er zudem an der Gründung der politischen Partei „mut“ beteiligt und wurde einer ihrer Gründungsvorsitzenden.

In der politischen Selbstbeschreibung und auch im öffentlichen Selbstverständnis steht die Institution der Demokratie für das gleiche Recht auf Teilhabe. In der Praxis aber ist die Demokratie eine Instanz nicht nur der Öffnung, sondern zugleich auch der Schließung von Teilhaberäumen. Den Logiken von Klasse, Konkurrenz und Citizenship folgend, strukturieren diese alltäglichen Grenzziehungen eine von Ungleichheiten durchzogene Gesellschaft, die Einheit nur in einem findet: der immer weiter getriebenen Aneignung und Zerstörung einer als „Umwelt“ konstruierten Natur.

Wie aber kann vor diesem Hintergrund eine zukünftige Erweiterung von Teilhaberäumen gedacht werden? Die Demokratie sozial zu entgrenzen und zugleich ökologisch zu begrenzen: Das ist die zivilisatorische Aufgabe, vor die sich die spätindustrielle Gesellschaft gestellt sieht. Mit Martin Dunst spricht der Soziologe Stephan Lessenich über mögliche Lösungen und Handlungsperspektiven, um Demokratien solidarischer, inklusiver und nachhaltiger zu gestalten.