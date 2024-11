Nachgefragt im Steyrer Museum: Russland, und wie geht es weiter?

Mehr als 13 Jahre lang war dieses Land am östlichen Rand Europas ihr Arbeits- und Lebensmittelpunkt. Doch seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat es sich stark verändert. Die langjährige ORF-Korrespondentin in Moskau spricht am Mittwoch, 6. November, um 19.30 Uhr im Museum Arbeitswelt über Russland.

Es war ein diplomatischer Affront, der in Österreich für große Aufmerksamkeit sorgte: Russland entzog der ORF-Korrespondentin und Leiterin des Büros in Moskau, Carola Schneider, die Akkreditierung. Die Wohnung hat sie behalten, den Schreibtisch nicht ausgeräumt. Sie will wieder zurück in das Land, das seit fast eineinhalb Jahrzehnten ihr Lebensmittelpunkt ist.

Doch vieles, nicht alles, hat sich in Russland seit dem Angriffskrieg verändert. Die ORF-Journalistin beschreibt ein Land im Zwiespalt, geprägt von Patriotismus einerseits und brutal verfolgtem Widerstand andererseits, während Präsident Putin trotz Sanktionen fest im Sattel sitzt und sich Russlands Wirtschaft immer noch als robust erweist.

Moderiert wird der Abend im Museum Arbeitswelt von Susanne Pollinger.

