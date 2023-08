Nachbarschaftsstreit in Sierning eskalierte: Mann wollte Haus anzünden

Der 64-Jährige wird des Verbrechens der Herbeiführung einer Feuersbrunst verdächtigt, so lautet der Vorwurf gegen den Mann. Was war passiert: Der Mann wollte am vergangenen Sonntag, um 07.35 Uhr, das Haus seines Nachbarn anzünden. Er schüttete Benzin auf die Fassade des Hauses und zündete es an. Der Nachbar befand sich zu diesem Zeitpunkt im Haus. Doch er hatte Glück, das brennende Benzin erlosch von selbst wieder. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Der Verdächtige flüchtete nach der Tat zu seiner Wohnadresse. Mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz, um den Sachverhalt zu klären. Rasch war man dem 64-Jährigen auf der Spur, eine mündliche Festnahmeanordnung und eine Hausdurchsuchung wurden erwirkt. Der Mann konnte vor dem Haus durch die Polizisten festgenommen werden.

Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden zwei funktionsuntüchtige Gewehre sowie Munition sichergestellt. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Bei der Vernehmung konnten dem Verdächtigen noch zwei Sachbeschädigungen nachgewiesen werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.

