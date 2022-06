Nach zwei Jahren Coronapause feiert Steyr heute wieder

40 Jahre lang, seit dem fulminanten Auftakt bei der 1000-Jahr-Feier Steyrs, war das Stadtfest Ende Juni aus dem Veranstaltungskalender der Stadt und den Köpfen Unzähliger in Feierlaune nicht wegzudenken. Dann kam Corona und ließ zwei Jahre lang keine Stimmung aufkommen und so manchen in Steyr dürsten.