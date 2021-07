Nach Unfall mit Radfahrerin sucht die Polizei einen Lkw

Eine 60-Jährige aus dem Bezirk Gmunden fuhr am Freitag kurz vor 8 Uhr mit ihrem e-Bike mit sieben weiteren Radfahrern die Ternberger Landesstraße von Steinbach/Steyr kommend Richtung Ternberg. Kurz vor dem Ortsgebiet Ternberg wurden die Radfahrer von einem weißen Lkw überholt. Da diesem ein anderer Lkw entgegenkam, fuhr der LKW-Lenker sein Fahrzeug wieder auf den rechten Fahrstreifen, wobei er mit seinem rechten hinteren Fahrzeugeck die 60-jährige Radfahrerin erfasste, sodass sie in den Straßengraben stürzte. Der Lkw-Lenker hielt nicht an und fuhr weiter Richtung Ternberg bzw. B115. Ob dieser die Berührung mit der Radfahrerin bemerkt hatte, ist nicht bekannt.

Die Radfahrkollegen leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Die gestürzte Radfahrerin wurde schwer verletzt und in das Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr eingeliefert.

Beim beteiligten Lkw handelte es sich laut Zeugen um einen 3,5 Tonnen bis 5 Tonnen schweren Lkw mit geschlossenem weißen Aufbau mit grüner Schrift und ausländischem Kennzeichen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.