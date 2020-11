Es ist neun Uhr vormittags, in der Früh war auf dem Bauernhof mit zwei großen Hallen und einer Biogasanlage der Bär los, jetzt herrscht Stille nach dem Sturm. Walter Pühringer klaubt aus den leeren Käfigen die letzten Eier auf, die seine Hennen gelegt haben, bevor sie von Tierfängern in blauen Overalls geschnappt und in einen Viehtransporter verfrachtet wurden.