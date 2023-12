Nach Raub in Losenstein: Vier 17-Jährige verbringen Weihnachten in U-Haft

Es war Mariä Empfängnis, der 8. Dezember, als sich ein 21-Jähriger mit einem 17-jährigen Bekannten und einem weiteren Gleichaltrigen in Losenstein, Bezirk Steyr-Land, traf. Unter einem Vorwand sollen die Burschen den 21-Jährigen in einem Auto ohne Kennzeichen zu einem Parkplatz gebracht haben - wo er von zwei Maskierten erwartet wurde. Die Männer sollen ihn aus dem Auto gezogen, ihn mit einem Messer bedroht und ihm Handy und eine Smartwatch abgenommen haben. Anschließend, heißt es seitens der Polizei, seien die 4 Verdächtigen in das Auto gestiegen und Richtung Steyr davongebraust.

Nachdem die Ermittlungen zuerst erfolglos waren, konnten jetzt insgesamt 5 Jugendliche ausgeforscht werden, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen: vier 17-jährige Burschen aus Steyr - sie sollen ausgemacht haben, den 21-Jährigen unter Zuhilfenahme eines Messers und einer Signalschusspistole auszurauben. Die 16-jährige Freundin eines der Burschen hätte die Tat auch filmen sollen. Das ließ sie allerdings bleiben, sie soll allerdings dabei gewesen und nicht eingeschritten sein. Deshalb wurde sie auf freiem Fuß angezeigt. Für die 4 Burschen jedoch setzte es jetzt Untersuchungshaft. Sie werden Weihnachten in der Justizanstalt Linz beziehungsweise Garsten verbringen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.