Nach "Ölaustritt" in die Steyr besteht keine Gefahr

Zum Glück als unbedenklich hat sich jene ölähnliche Flüssigkeit herausgestellt, die am Sonntag kurz nach Mittag aus einem Abwasserrohr in Steinbach an der Steyr ausgetreten und in die Steyr gelangt war. Das berichtete die Polizei am Montag.

Zuvor waren am Sonntag bis in den Nachmittag hinein die drei Freiwilligen Feuerwehren aus Steinbach, Pieslwang und Klaus im Einsatz gewesen. Ein Passant hatte einen Ölaustritt in den Steyrfluss gemeldet. Um eine Ausbreitung im Fluss zu verhindern, wurden von den Einsatzkräften Ölsperren errichtet und die Flüssigkeit mit ölbindendem Vlies und Ölbindemitteln beseitigt. Nach der Auswertung von Wasserproben aus der Steyr steht fest, dass es sich weder um Öl noch um eine schädliche Substanz gehandelt hat.

