Noch bis Freitag dient die Liwest-Arena des SK Vorwärts Steyr an der Volksstraße als Heimstätte des fiktiven Frauen-Fußballteams FC Apolonia. Das Team der SOKO Linz hat das Stadion der Rot-Weißen als Schauplatz eines Mordes auserkoren und dreht seit Montag mit Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski und der 44-jährigen, in Steyr geborenen Lokalmatadorin Miriam Hie in den Hauptrollen.

Am Freitag ab 20.30 Uhr wechseln dann die Protagonisten: Da schlüpfen die Spieler von Vorwärts Steyr und Bundesliga-Absteiger FC Admira in die Hauptrollen. Und beide Teams werden diese mit viel Selbstvertrauen ausfüllen: Die Rot-Weißen sind seit fast einem Jahr – dem 1:3 gegen Lafnitz am 22. Oktober – daheim ungeschlagen, die Niederösterreicher reisen als aktuell Tabellendritter und mit einem souveränen 3:0-Cuperfolg gegen Altach im Gepäck nach Steyr.

Die Admira sei in der aktuellen Form einer der unangenehmsten Gegner in der Liga, bestätigt Vorwärts-Trainer Daniel Madlener, der seiner Elf dennoch eine Fortsetzung der Heimserie und drei Punkte zutraut: „Wir wollen der Admira die perfekte Woche vermiesen und zeigen, dass wir daheim eine Macht sind“, sagt der Vorarlberger, der sich einst vor 28 Jahren beim 2:2 im Bundesliga-Heimspiel gegen die Admira selbst als Torschütze verewigt hatte. Diesmal wäre er schon zufrieden, wenn seine Elf nicht wieder ein dummes Gegentor kassieren würde, wie in dieser Saison schon so häufig.

Ein klar definiertes Drehbuch für das abendliche Heimspiel hat Madlener noch nicht. Mit Joel Dombaxi (drei Tore), Oguzhan Sivrikaya, Tolga Günes, Tobias Pellegrini (je zwei Treffer) und Alem Pasic (ein Tor) haben sich in dieser Saison aber bereits fünf Spieler in eine Hauptrolle geschossen.

„Unser Team muss noch mehr zusammenwachsen und zu einer Einheit werden, in der die Zuständigkeiten klar definiert sind“, sagt Madlener. Ohne diese regelmäßigen Rückschläge hätte seine Elf schon zehn Punkte auf dem Konto und wäre fast gleichauf mit der Admira: „Aufgrund unserer Leistungen hätten wir das auch verdient.“

Der bislang letzte Sieg der Steyrer gegen die Südstädter liegt übrigens mehr als 27 Jahre zurück. Damals hatte Gernot Krinner beim 1:0-Heimerfolg der Rot-Weißen getroffen.