Nachdem die städtische Kunsteisbahn am Steyrer Rennbahnweg während des Lockdowns geschlossen war, ist sie seit Montag unter strengen Auflagen wieder in Betrieb. Die Öffnungszeiten sind wie gewohnt (Mo, Mi, Do, Fr, 14-17 Uhr, Di 14–20 Uhr, Sa, So, Feiertag 14–20 Uhr). Die Vormittage sind für Schulklassen reserviert.