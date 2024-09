Nach Horrorunfall auf der Piste denkt Patient bereits wieder ans Skifahren

"Die Sonne schien vom blauen Himmel und zuvor hatte es noch einmal frisch geschneit", berichtet der 24-jährige leidenschaftliche Skifahrer im Gespräch mit den OÖN. Er befindet sich aktuell auf Reha in Kitzbühel. Gegen 11 Uhr am Abreisetag war es Zeit für eine Pause. "Wir haben etwas abseits der Piste den Tiefschnee genossen – das Ziel war eine Hütte an einem Schlepplift", erzählt Erik. Im Tiefschnee wurden zwei kaum sichtbare Stahlseile dem jungen Mann aus Wolfern zum Verhängnis.