Nach Höhenflug in Sofia Landung in Zwettl: 0:3

Nach dem sensationellen Einzug ins Achtelfinale des CEV Challenge Cups in einem Weltklassespiel gegen Levski Sofia hat den VCA Amstetten der Alltag in der Austrian Volley League wieder. Beim Auswärtsspiel wurden die Mostviertler von der Union Waldviertel in der Zwettler Sporthalle in die Schranken gewiesen. "Es war eine gute Partie, sie waren im Service und in der Annahme besser", bilanzierte VCA-Sportdirektor Michael Henschke nach der 0:3-(25:27, 23:25, 21:25)-Niederlage. Der VCA war in der Begegnung keinesfalls von der Rolle, der erste und der zweite Satz wurden lediglich mit einem Zweipunktevorsprung entschieden. Die Partie sei ein Gradmesser gewesen, wo der VCA im Kräfteverhältnis zu den Waldviertlern stehen würde. Dabei hätte sich gezeigt, dass seine Spieler voll dabei gewesen seien und auch ein Sieg in Reichweite gewesen wäre. Nächsten Sonntag bietet sich bereits die Gelegenheit zur Revanche: Der VCA empfängt in der Pölzhalle die Gäste aus dem Waldviertel.