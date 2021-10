Nach erfolgreichster Profi-Radsaison: Hrinkow will Talenten den Weg ebnen

Auf diese Bilanz ihres Hrinkow Advarics Cycleang Teams können die beiden Teamchefs Alexander und Dominik Hrinkow stolz sein: In der siebenten Saison des Steyrer Profi-Radrennstalls fuhr die Hrinkow-Equipe bei 44 Eintages- und Mehrtagesrennen insgesamt 30 Podestplätze ein und holte zudem noch 62 weitere Top-Ten-Platzierungen. Damit war die Saison 2021 das erfolgreichste Radsportjahr des Steyrer Teams seit der Gründung im Jahr 2015.

"Wir sind stolz, was die Mannschaft heuer erreicht hat. Trotz der langen Saison hat sich die Mannschaft zuletzt bei den UCI-Rennen in Italien stark präsentiert und für spektakuläre Bilder auf Eurosport gesorgt", sagt Dominik Hrinkow.

Höhepunkt war in diesem Jahr der zehnte Platz von Jonas Rapp bei der Premiere der UCI-Weltmeisterschaft im E-Cycling, bei der er seinen deutschen Nationalteamkollegen Jason Osborne zum Weltmeistertitel führte. Zudem gewann der 27-jährige Hrinkow-Profi Königsetappe und Gesamtwertung des Giro del Friuli und verpasste bei der OÖ-Rundfahrt nur knapp das Podest. Timon Loderer holte bei den deutschen Bergmeisterschaften Silber, Rainer Kepplinger fuhr als Quereinsteiger in seiner ersten Saison zahlreiche Podestplätze im Einzelzeitfahren ein und hinter Luka Pajek feierte er einen Doppelsieg in der Gesamtwertung des 47. Int. Grand Prix Gemenc in Ungarn.

Erfreulich war zudem, dass die ersten Talente der neuen Bike-Akademie heuer in der U15 und U17 bereits Podestplätze eroberten.