Vor fast einem Jahr, exakt am 6. März des Vorjahres, wurde in der Stadt Steyr erstmals ein Coronavirus-Fall bestätigt, drei Tage danach folgte der zweite. Mittlerweile sind es nach Zählung der Stadt rund 1790 Steyrer, die positiv auf SARS-CoV2 getestet wurden (Anm.: Laut Covid-19-Dashboard des Landes sind es 1746, Stand gestern 17 Uhr). Bisher wurden zehn Fälle von Virusmutationen in der Stadt bestätigt.