"Functional Training" mit Berni, das Körper und Geist stärkt, oder "Funky Fresh Outdoor" mit Uwe, das an die körperlichen Grenzen führt: Das sind nur zwei der Trainingskurse, die Anita und Christoph Haider in ihrem "Fitfam Health & Fitness"-Studio in Amstetten anbieten. Das Unternehmer-Ehepaar hat den Betrieb am 5. März eröffnet, nur zehn Tage später fiel der Rollbalken mit Beginn des Corona-"Shutdowns" schon wieder.