Nach der Vorlesung mit dem Surfbrett auf das Wasser

In die Projektmappe für die Stadterneuerung wurde schon vor langer Zeit das Vorhaben, in das Flussbett der Steyr im Wehrgraben eine beständige "Flusswelle" für Surfer einzubauen, abgeheftet. Jetzt wittern die Proponenten wieder Morgenluft, alte Pläne und Skizzen wurden dieser Tage wieder entstaubt. Für die Verwirklichung eines Surfplatzes mitten in der Stadt hat sich nämlich eine Tür aufgetan.