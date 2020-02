Nach der Amokfahrt in die Psychiatrie

In Handschellen wurde gestern der junge Mann in den Schwurgerichtssaal geführt. Nicht weil er schuldig ist, sondern weil er gefährlich ist. Beinahe hätte der damals 18-Jährige eine 44-jährige Mostviertlerin an einem Sonntagvormittag im Sommer des Vorjahres ums Leben gebracht. Die Tatwaffe: das 245 PS starke Audi-Coupé seines Vaters.

Der Schüler Wolfgang E. hatte im McDonald’s-Restaurant in der Haratzmüllerstraße gefrühstückt und sich dabei mit seinem Gegenüber zerkracht. Dann brauste er mit dem Sportwagen stadtauswärts los, streifte ein parkendes Auto und machte an der Nordspange wieder kehrt. Dann raste er gegen die Fahrtrichtung in den Kreisverkehr bei der Reederbrücke und rammte das entgegenkommende Auto eines 46-jährigen Niederösterreichers. Die Wracks wurden durch die Luft geschleudert, Wolfgang E. landete mit dem zerbeulten Coupé seines Vaters in der Auslage eines Farbenhändlers. Die Beifahrerin des Niederösterreichers, seine 44-jährige Ehefrau, wurde lebensgefährlich verletzt. Auch Wolfgang E. wurde von der Rettung verarztet. Als die Polizei kam, um den Unfall aufzunehmen, sprang er von der Bahre und rannte halb nackt weg. Auf der Haratzmüllerstraße versuchte er, einen vorbeikommenden Autofahrer vom Lenkrad des Wagens wegzuzerren. Polizisten ergriffen ihn, bändigten ihn mit Pfefferspray, nachdem er ihnen Fausthiebe verpasst hatte.

Für Staatsanwalt und Gutachterin war der Fall klar: Wolfgang E. ist krank. Bild: Firma fotokerschi.at e.U.

Bei den Einvernahmen blieb der junge Mann wortkarg. Erst gestern dürfte er einen größeren Einblick in seine Gedankenwelt gewährt haben, während Richter Christoph Mayer bei dem Geständnis die Öffentlichkeit eine gute Stunde von der Verhandlung ausschloss. Über das Seelenleben des Steyrers wusste das Gericht Bescheid. Der Verdacht wurde geäußert, dass Wolfgang E. zum Tatzeitpunkt ein Getriebener und nicht Herr seiner selbst gewesen sei. Psychiaterin Adelheid Kastner attestierte dem "Betroffenen", als der Wolfgang E. im Akt geführt wird, in ihrem Gutachten eine paranoide Schizophrenie. Bei seiner Persönlichkeitsspaltung verbunden mit Verfolgungsängsten wurde der Steyrer für den Zeitpunkt der Amokfahrt als "zurechnungsunfähig" eingestuft. Weshalb Staatsanwalt Andreas Pechatschek von vorneherein keinen Schuldspruch, sondern eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher forderte: "Das ist nicht so, wie es im Kinofilm gezeigt wird, eine andere Form der Nichtverfolgung einer Straftat", sagte Pechatschek, "sondern eine entsprechende Maßnahme".

Die Schöffen schlossen sich der Sicht des Staatsanwaltes und der Gutachterin an. Sie sprachen Wolfgang E. nicht "schuldig", weil ihm bei seiner Wahnsinnsfahrt jedes Bewusstsein von "richtig" und "falsch" gefehlt hatte. Bei der Verhandlung nützte der junge Mann die Gelegenheit, sein Opfer, Maria K. (44), um Verzeihung zu bitten. Für die Laienrichter aber war es gewiss, dass er die Taten, wie schwere Körperverletzung, begangen habe und weiterhin gefährlich sei. Der Verteidiger legte Berufung ein – nicht rechtskräftig.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at