Nach dem 2:0 gegen die Young Violets rüstet sich Vorwärts bereits für Sturm

Kubilay Yilmaz erzielte gegen die Young Violets das erlösende 1:0 und brachte Vorwärts nach Vorlage von Tobias Pellegrini in der 65. Minute in Führung.

Die erste Überraschung im bisher wichtigsten Spiel dieser Saison hatte Vorwärts-Trainer Daniel Madlener bereits in der Mannschaftsaufstellung verpackt: Er bedachte Stürmer Oliver Filip auf der rechten Seite mit Defensivaufgaben. Ähnlich wie links der quirlige Gerhard Dombaxi sollte er Vorstöße der jungen Wiener unterbinden, zugleich aber mit seiner Wucht die Außenbahn beackern und das Spiel der Steyrer damit unberechenbarer machen. Einmal wäre ihm das auch beinahe gelungen, doch beim Abschluss alleine vor Austria-Tormann Sandali Conde scheiterte er. Und auch sonst gelang in der ersten Hälfte wenig – weder den trotz zuletzt guter Leistungen am Tabellenende dümpelnden Rot-Weißen noch den Young Violets, die nur einen Rang vor Vorwärts ebenso nach Punktezuwachs lechzten.

Comeback von Apollonio

„Wir haben immer an unsere Chance geglaubt und sind trotz dieser sichtbaren Verkrampfung ruhig geblieben“, sagt Madlener, „und mit dem 1:0 sind einige Steine bei den Spielern abgefallen. Da ist unsere Spielfreude wieder zurückgekommen. Davor waren wir gedanklich oft eine Spur zu spät.“

Nach Wiederbeginn sollte alles ganz anders werden. Der SK Vorwärts kam dynamischer aus der Kabine, kombinierte aus einer sattelfesten Defensive heraus plötzlich flüssiger und gab der Hoffnung der Fans auf den Klassenerhalt Nahrung. Offensiv richteten es dann die beiden Stürmer Kubilay Yilmaz und Tobias Pellegrini in wechselseitigem Zusammenspiel: Zuerst spielte Pellegrini Yilmaz den Ball in den Lauf, und der 26-Jährige schob vor diesmal 1500 Zuschauern im Vorwärts-Stadion überlegt zur verdienten 1:0-Führung ein (65.). Damit war das Eis gebrochen. Vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit fiel dann die Vorentscheidung: Yilmaz bediente Pellegrini mit einem Zuckerpass, und dieser traf zum 2:0-Endstand. Mit seinem bereits siebten Treffer ist der Linzer damit klar bester Vorwärts-Torschütze.

„Wir haben unser Spielsystem umgestellt, mehr auf Abstiegskampf, mehr hohe Bälle, das kommt mir zugute“, sagt Pellegrini, „es ist auch risikoärmer, deswegen erhalten wir weniger Gegentore.“ An sich habe der SKV die Qualität für die obere Tabellenhälfte: „Endlich kommt das Karma zurück. Aber dieses Glück haben wir uns erarbeitet.“

Im kollektiven Freudentaumel von Spielern und Fans ging ein Ereignis in der 89. Minute ein wenig unter: Der 23-jährige St. Valentiner Silvio Apollonio, der sich im vergangenen Juli bei seinem Meisterschaftsdebüt für die Rot-Weißen bereits nach elf Minuten ohne Fremdeinwirkung schwer verletzt hatte, durfte nach seinem Meniskus- und Kreuzbandriss endlich wieder Meisterschaftsluft atmen.

Zeit zum Ausrasten haben die Steyrer aber nach diesem überlebenswichtigen Sieg nicht. Die nun auf Tabellenplatz 14 liegenden Rot-Weißen gastieren am Sonntag um 12.30 Uhr beim dahinter rangierenden Tabellennachbarn Sturm Graz II – bei einem weiteren Sieg sollte dem SKV der Klassenerhalt kaum noch zu nehmen sein.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner