Nach Cup-Pleite legt Vorwärts in der Liga einen Fehlstart hin

Ein Anfangserfolg kann wie ein Missgeschick zu Beginn genauso eine Eintagsfliege sein. Für die Vorwärts-Elf ist es aber nach der enttäuschenden 2:4-Niederlage im OÖ. Fußballcup gegen Dietach schon nach der ersten Meisterschaftsrunde in der Regionalliga Mitte höchst an der Zeit, das schlechte Karma zu vertreiben. Gegen ASKÖ Oedt, den Aufsteiger aus der oö. Landesliga, mühte sich Markus Eitls Mannschaft vergeblich ab, um einen 0:1-Rückstand noch zu drehen oder zumindest mit dem Ausgleichstreffer eine Niederlage abzuwenden.

Bei Vorwärts läuft es eben noch nicht rund. Der neue Keeper zwischen den Pfosten, Josef Gruber, wirkte sicher bei zwei Schüssen von Karas Vidackovic (12., 36.). Als aber Philipp Frühwirth in der 68. Minute, nach einem weiten Pass auf die Reise geschickt, die Steyrer Abwehr überlief, war er machtlos gegen den Siegtreffer des Aufsteigers. Zuvor hatten die Rot-Weißen meist nach Standardsituationen Torchancen generiert, aber Michael Oberwinkler köpfelte über das Tor (42.), Aleks Maric versenkte aus kurzer Distanz den Ball nicht im Tor (49.), und Oliver Filip scheiterte an Oedt-Torhüter Sadin Hamzic (63.). Der sportliche Leiter von Oedt, Gerald Baumgartner, analysierte nach Schlusspfiff wohl treffend das Spiel der Steyrer: "Der Gegner hatte vor allem mit Standardsituationen eine Waffe, mit der er immer wieder gefährlich wurde, wir konnten aber letztlich alles gut wegverteidigen."

Für Steyrs Headcoach Markus Eitl verlief der Saisonauftakt natürlich alles andere als nach Wunsch. Aber er hat noch einige Trümpfe, die er in der Aufstellung noch nicht ausspielen wollte oder konnte. Michael Lageder, ein nach einer Knieoperation längere Zeit rekonvaleszenter Leistungsträger, schickte Eitl erst wie das Super-Talent der Rot-Weißen, Eman Lidan, bei einem Doppeltausch in der 81. Minute von der Ersatzbank aufs Feld. Vorwärts warf in der Schlussphase alles nach vorne, konnte aber die Wende nicht mehr erzwingen.

Vorwärts liegt nun in der Tabelle nach der Erstrunde, die wirklich nichts besagt, als Vorletzter auf einem Abstiegsplatz. In der vergangenen Saison hatte die rot-weiße Elf mit einem 1:0-Erstrundensieg gegen die LASK-Amateure begonnen und fand sich im Frühjahr im Kampf um den Klassenerhalt wieder. Dieses Ligajahr will man die Nerven schonen und zumindest solider Mittelständler sein. Eitl weiß, dass die Mannschaft noch nicht fertig, einige Arbeit noch zu tun sei. Der Dirigent an der Volxroad nimmt den Auftakt wie ein Klassikorchester: Einer verpatzten Generalprobe möge ein gelungenes Konzert folgen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer