Gegen einen übermächtigen Gegner gibt sich Norbert Schernthaler als Tenniscrack in der Salzburger Landesliga erst nach dem Matchball geschlagen, das Coronavirus zwang den topfitten Bankbeamten aus Zell am See schlagartig in die Knie. Auf dem Gang zum Klosett verließen den 49-Jährigen am 5. Dezember in einer Sekunde alle Kräfte, als hätte jemand den Stecker gezogen. Im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte "Covid-19", der Salzburger hatte sich mit dem Coronavirus infiziert.