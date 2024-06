Nach bärenstarker Saison: Steyrer startet bei EM

Das Bild stammt aus dem Sommer 2003. Der Knirps, damals noch fünf Jahre alt, nahm hier bei einem Nachwuchslauf in Großraming teil. Gut 20 Jahre später steht ein durchtrainierter Tobias Rattinger vor seinem vorläufigen Karrierehöhepunkt – der Teilnahme bei Europameisterschaften. Der Sieg über 3000 m Hindernis bei den Staatsmeisterschaften in der Südstadt war eines der Schlüsselrennen des LAC-Athleten für die erfolgreiche EM-Qualifikation in Rom (7. bis 12. Juni). Im Jänner und März