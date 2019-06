Nach Aufruf auf Facebook: Fahrraddiebe geschnappt

Via Facebook hatte sich die 32-jährige Martina G. an die Öffentlichkeit gewandt: Das Mountainbike ihres Sohnes Jakob war am 5. Juni vor der Volksschule in Schlierbach gestohlen worden. Die Mutter zeigte den Diebstahl auch bei der Polizei an.

Auf die Suchmeldung meldete sich eine Zeugin, die ein Mädchen mit dem gesuchten Fahrrad gesehen hatte. Polizisten forschten darauf eine 24-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf und ihren 25-jährigen Bruder als Diebe aus. Beide gestanden die Tat, sie werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Das gestohlene Mountainbike wurde bei dem Geschwisterpaar sichergestellt. "Wir haben es wieder bekommen und sind sprachlos", schrieb Martina G. auf Facebook.

