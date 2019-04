Nach altem Pakt bleibt Grünburger Altenheim in öffentlicher Hand

Der französische Pflegekonzern "Orpea" und dessen Österreich-Filiale "SenaCura" stoßen in Oberösterreich auf ein gallisches Dorf.

Altenpflegeheim gehört Gemeinde

Die französischen Oberpfleger können auch anders. Während die österreichische Gewerkschaft "Vida" vermeldet, dass die Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen für die Beschäftigten gut seien, erlebt die deutsche Gewerkschaft "ver.di" mit dem französischen Mutterkonzern einen Arbeitskampf. Kolleginnen in der Thüringer Celenus-Klinik, die sich gewerkschaftlich engagierten, seien gefeuert worden, und in Frankreich habe der Konzern Gewerkschaftsmitglieder von bezahlten "Beobachtern" bespitzeln lassen.

Vorkommnisse, dass eine Firma ihrer Belegschaft nachstellt, wird es im Grünburger Altenheim von Haus aus nicht geben. Bürgermeister Gerald Augustin (VP) blies zum Rückzug, nachdem er sich vorgewagt hatte, über eine Privatisierung des gemeindeeigenen Pflegeheimes und Übergabe der Trägerschaft an "SeneCura" nachzudenken. Er sei als Sachpolitiker lösungsorientiert, lieferte er als Begründung nach, warum er die Übertragung der Betriebsführung an "SeneCura" vorerst verwarf: "Ich will unsere Gemeinde aus ideologischen Grabenkämpfen heraushalten."

Wie ein Lauffeuer überschritten Gerüchte, die Gemeinde verkaufe ihr Altenheim, die Ortsgrenzen. Einen Tag nach einem Wortgefecht zwischen SP-Fraktionschef Willibald Vorderwinkler und dem Bürgermeister wusste Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) Bescheid. Vorderwinkler, der von dem geplanten Deal über einen roten Gemeindevorstand erfuhr, setzte wie Steinbachs Altbürgermeister Karl Sieghartsleitner (VP) auf der schwarzen Seite alle Hebel in Bewegung, dass aus der Heimübergabe nichts wird. Eine rot-schwarze Achse gegen die Privatisierung von Heimen hatte es auch einst in der Landespolitik zwischen Soziallandesrat Josef Ackerl und Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer gegeben.

"Pflege ist kein Spekulationsgeschäft", betonte jetzt Soziallandesrätin Gerstorfer. Für den Inzersdorfer Bürgermeister Bernhard Winkler-Ebner (VP) bleibt bei der Festigkeit der Überzeugungen die Lobbytätigkeit für die "SenaCura" ein harter Brotberuf. Der Pflegekonzern hatte ihn vom Sozialhilfeverband vom Fleck weg als Landesdirektor engagiert. In Oberösterreich hat Großanbieter "SenaCura" als einziges Bundesland noch keine Niederlassung, Grünburg sollte der Türöffner sein.

