Nach Aktenaffäre Kassensturz: Für Ausgaben fehlte im Budget das Geld

Im Windischgarstner Gemeinderat herrscht keine Lust, die Suppe auszulöffeln, die Vorgänger mit nicht erledigten Akten und nicht eingehobenen Zahlungsvorschreibungen eingebrockt haben. Die Schlamperei in der Verwaltung soll die Gemeinde um mindestens 70.000 Euro an Einnahmen gebracht haben. Als der Skandal aufflog, befand sich Bürgermeister Norbert Vögerl (VP) wegen eines Burn-outs am Beginn eines Langzeitkrankenstandes.

Vizebürgermeister Markus Thallinger (VP) rückte nach, um als erster Stellvertreter den Scherbenhaufen aufzuräumen, nachdem die Staatsanwaltschaft Steyr die Wirtschafts-Kripo mit Erhebungen beauftragt hatte. Thallinger warf dann das Handtuch. Als Heimleiter begründete er seinen Rücktritt während der sich verschärfenden Coronakrise nachvollziehbar damit, dass er ganz in seinem Beruf gefordert sei. Damit gelangte der 2. Vizebürgermeister Reinhard Virak (SP) laut Gemeindeordnung während der Absenz Vögerls zu unverhofften Gemeindeoberhaupt-Ehren.

In der Funktion des Stellvertreters hatte Virag bei einer Besprechung der Fraktionsobleute und des Gemeindevorstandes am 27. April die nächste Hiobsbotschaft zu verkünden. Nachdem der Buchhalter der Gemeinde gekündigt hatte, erstellte ein pensionierter Finanzexperte im Auftrag der Gemeinde den längst fälligen Rechnungsabschluss für das Jahr 2019. Dabei fand der externe Helfer Ausgaben in der Höhe von 2,4 Millionen Euro, für die er eine Bedeckung im Budget vermisste. Die Rechnungen habe man einfach mit Einnahmen aus Liegenschaftsverkäufen beglichen, die eigentlich für anstehende Investitionen zweckgebunden gewesen seien, verriet ein Insider den OÖN. Virag selber sagte nur: "Ich bin fast vom Sessel gefallen, als ich davon gehört habe."

Die Finanzen der Gemeinde wieder ins Lot zu bringen, ist seine Aufgabe nicht mehr. In einer turbulent verlaufenen VP-Vorstandssitzung wurde Gemeinderätin Barbara Blutaumüller zur Vizebürgermeisterin nominiert, vom Gemeinderat gewählt und am 4. Mai in der BH Kirchdorf angelobt. Für eine Anfrage der OÖN hatte die neue Interims-Gemeindechefin keine Minute Zeit: "Es gibt derzeit nichts zu sagen." Die GemDat erstellt nun für Windischgarsten den Rechnungsabschluss 2019 und das Budget für heuer, das ebenfalls noch nicht beschlossen ist. Für Virag und Franz Hofstätter von der Bürgerliste FÜRWI besteht trotzdem Gesprächsbedarf: "Die Bürger haben ein Recht auf Transparenz."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at