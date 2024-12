Nach Abwehr von Matchball: Nußbach gewinnt Bundesliga-Derby

Historisches gelang dem Männerteam von Union Schwingenschuh Nußbach in der vierten Runde der Hallenfaustball-Bundesliga: Gegen Schlusslicht Münzbach feierten die erstmals in der höchsten Spielklasse tätigen Kremstaler in Kirchdorf mit 3:0 (9, 14, 7) ihren Premierensieg, danach setzten sich die Nußbacher im Derby gegen den TuS Raiffeisen Kremsmünster nach hartem Kampf und zweimaliger Verlängerung mit 3:2 (7, 10, -4, -6, 10) durch. "Zu Beginn waren wir leicht unsicher, schlussendlich hat es gemeinsam doch für zwei Siege gereicht", sagte Coach Haymo Valtiner, einst jahrelang Abwehrspieler der TuS-Fünf, danach.

Kremsmünster indes hadert mit vergebenen Chancen, unter anderem wurde im fünften Satz ein Matchball nicht genutzt. "Jammern hilft nicht, Gratulation an Nußbach. Im neuen Jahr müssen wir stabiler werden", betonte TuS-Coach Dietmar Winterleitner. Gegen Münzbach hatte sein Team mit 3:1 (7, 8, -8, 7) zuvor den ersten Saisonerfolg gefeiert. In der Tabelle liegt Nußbach mit vier Punkten auf Platz sieben, Kremsmünster ist mit zwei Zählern Achter und liegt damit auf einem Abstiegsrang.

Einen Rückschlag im Kampf um einen Platz im Final-3 musste indes Union Haidlmair Nußbach in der Frauen-Bundesliga hinnehmen. Gegen Titelverteidiger Freistadt gab es nach 2:0-Satzführung noch eine 2:3 (7, 7, -4, -5, -5)-Niederlage, danach ging auch die Partie gegen Nachzügler Wolkersdorf/Neusiedl mit 1:3 (8, -6, -10, -3) verloren.

"Wir haben uns heute einfach zu viele Eigenfehler erlaubt und die Gegnerinnen dadurch erst stark gemacht", sagte Abwehrspielerin Jana Lugerbauer verärgert.

