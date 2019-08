Es ist eine berührende Lebensgeschichte, die die in der jüdischen Community bedeutsame Zeitung "The Jewish News" berichtet hat, die in der zweiwöchentlichen Printausgabe in Kalifornien 20.000 Haushalte und online monatlich eine Million Leser erreicht. Die Pensionistin Sophie Weinzimmer (71) aus Saratoga bei San Francisco hat diesen Frühsommer eine Kreuzfahrt auf einem Donauschiff mit einem besonderen persönlichen Programm für die Landausgänge gebucht.