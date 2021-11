Nach 3500 Mountainbikern sind am Königsberg Skifahrer an der Reihe

In wenigen Wochen können Herbert Zebenholzer und Peter Jagersberger als Betreiber der Königsberglifte in Hollenstein an der Ybbs auch Schnee wieder gebrauchen. In anderen Jahreszeiten ist ein Schneegestöber weniger erwünscht als wärmende Sonnenstrahlen, während die Aggregate der Schlepplifte weiterlaufen. Nachdem der Hollensteiner Herwig Dürnberger gemeinsam mit dem Vorarlberger Lifthersteller Doppelmayr einen Schleppliftbügel entwickelte, der ohne viel Aufwand Mountainbiker den Berg hochzieht, wurde der Boom im Sommer auf dem Königsberg noch einmal doppelt so hoch. "Mit Ende der Saison am 14. November haben wir mehr als 3500 Zutritte verbucht und rund 30.000 Beförderungen durchgeführt", berichtet Zebenholzer. Dass die Bügel, die nunmehr von Firmen im Ybbstal hergestellt und von Doppelmayr weltweit vertrieben werden, eine coole Aufstiegshilfe sind, hat sich unter den Bikern herumgesprochen.

Jetzt bleibt Zebenholzer und Jagersberger nur eine kurze Umrüstzeit auf den Winter, wenn sich in der Spur der Radler wieder Skifahrer die Hänge hinaufziehen lassen. Auf den Pisten der drei höher gelegenen Schlepplifte erwartet nach entsprechenden Minusgraden und Niederschlägen die Skifahrer Naturschnee, die Lifte IV und V sind mit Beschneiungsanlagen versehen. Mit einem Tageskartenpreis von 25 Euro (online) wollen die Königsberglifte wieder das "preiswerteste Skigebiet" in Österreich sein. (feh)