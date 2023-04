Mythos Gold in Steyr

Ins Gartenhaus an der Enns laden Galerie H und Hertl Architekten am 18. April um 19.30 Uhr zur Vernissage von Robert Gschwantner, einem gebürtigen Ernsthofner, der seit vielen Jahren in Berlin, Neapel und Rom lebt und arbeitet. Er zeigt im April in Steyr seine Arbeiten und wird an diesem Abend anwesend sein.

Gschwantner kreierte komplex aufgebaute Wandobjekte, die mit Spiegelungen barocker Gemälde zum Mythos Gold "Ruina montium" thematisieren. So nannten die Römer ihre Bergbautechnik zum Abbau von Gold. Sie funktionierte ähnlich wie das heutige Fracking. Vorder- und Rückseite der Arbeiten verschmelzen zu einem ästhetischen Gesamtbild – ein Widerspruch zum Eingriff in die Natur, Robert Gschwantners Hauptthema als Künstler. Die Ausstellung ist in Folge von 19. bis 25. April zu sehen, von Montag bis Freitag von 17 bis 20 Uhr und am Wochenende von 10 bis 19 Uhr. Näheres zum Künstler und seinem Schaffen:

www.robertgschwantner.com

