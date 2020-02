AMSTETTEN. Wer beim Musical Sommer Amstetten ab 15. Juli die Hauptrolle singt, ist kein Geheimnis mehr: Intendant Alex Balga hat sich lange in Schweigen gehüllt und jetzt bekannt gegeben, was er eh schon immer wusste. Myrthes Monteiro wird die Hauptrolle der Gloria Estefan in "On Your Feet" spielen. "Myrthes Monteiro war bei den Auditions von Anfang an meine absolute Wunschkandidatin", bekennt Balga.