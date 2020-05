Mutter muss mich nehmen, wie ich bin: Geris Corona-Tagebuch

Diese erste neue Chance aufs Shoppen und einen Friseurbesuch haben sich unzählige Menschen natürlich nicht entgehen lassen. Wobei es gar nicht so viele waren, wie vielerorts befürchtet bis erhofft. Die wochenlang eingesickerte Angst hat viele wohl doch davon abgehalten, sich diese neue alte Freiheit zurück zu erobern.

Auf dem Weg zum Marktbummel in der Stadt war allerdings kaum etwas von Zurückhaltung zu bemerken. Der Samstagvormittagsverkehr war eigentlich wie zu seinen besten Zeiten. Doch bis auf Kleinigkeiten, ein Buch für Mama zum Geburtstag, eine Handyhülle für mich, habe ich meine Einkaufsgelüste im Zaum gehalten. Ich hätte auch nicht so wirklich gewusst, was ich jetzt unbedingt hätte kaufen sollen. Was zu bunkern war, hab ich längst daheim gestapelt. Und sonst brauche ich derzeit eigentlich nicht wirklich etwas, das ich nicht auch in den vergangenen Tagen hätte kaufen können. Kaufen nur fürs Vergnügen ist dann doch nicht unbedingt so meine Sache, auch wenn ich gerne einkaufe. Meist aber nur das, das mir gut schmeckt. Eine Riesenfreude hat die Wirtschaft aktuell sicher nicht mit mir. Selbst meine Friseurin hat mich nicht gesehen. Mutter musste mich so beim Geburtstagsmahl akzeptieren, wie ich aktuell daherkomme. Vermutlich könnte das viel schlimmer sein.

Der Marktbummel heute war dennoch anders, als in den Wochen zuvor. Es waren mehr Leute, mehr Gesichter unterwegs als zuletzt. Einige auch, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Das nährt meine Hoffnung, dass sich schön langsam wieder einiges dem Normalzustand annähert. Und irgendwann werde ich auch wieder richtig shoppen gehen. Dann wird mich auch die Wirtschaft wieder mögen. Heute war es für mich wichtiger, Mutter wieder einmal gut zu bekochen. Aber nicht, damit sie mich weiter mag. Einfach, weil es schön ist.

