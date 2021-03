Mutmaßliche Betrüger gaben sich als Lottofirma aus - 63-Jähriger erstattete Anzeige

Anfang November erhielt der Mann aus dem Bezirk Steyr-Land einen Anruf einer unbekannten Frau, welche sich als Mitarbeiterin einer Schweizer Lottofirma ausgab. Sie überredete den 63-Jährigen, an einem Lottospiel mit monatlichem Beitrag teilzunehmen.

Am Mittwoch teilte ihm die Frau schließlich mit, dass er im Lotto gewonnen habe und dies per Email bestätigen sollte. Am Tag darauf erhielt der 63-Jährige einen Anruf von einem anderen "Mitarbeiter der Firma", dass die Gewinnauszahlung vorbereitet sei, diese am Wohnsitz des 63-Jährigen in bar erfolgen wird, er aber für die Geldtransportfirma die Kosten übernehmen müsse. Diese Kosten müssten mit Bitcoins bezahlt werden. Danach rief der Mitarbeiter erneut an, gab die Geldkoffernummer bekannt und der 63-Jährige sollte die Bitcoin-Codes durchgeben. Danach folgten noch einige Anrufe von verschiedenen anderen Mitarbeitern der Firma mit unterschiedlichen Mitteilungen, etwa, dass der Gewinn noch höher ausgefallen sei. Der 63-Jährige schöpfte Verdacht und reagierte nicht mehr auf weitere Geldforderungen. Infolge dessen wurde der Ton eines "Mitarbeiters" frecher und der 63-Jährige brach den Kontakt ab und erstattete Anzeige.