Mutmach-Botschaften für Arbeitslose

Ein Netzwerk regionaler Sozialorganisationen sammelt von 1. bis 22. April Mutmach-Botschaften, die rund um den Welttag der Arbeitslosen Ende April an Betroffene versendet werden. Die Botschaften können in 21 Sammelboxen bei Pfarren in Steyr und Umgebung, dem Weltladen und weiteren Standorten abgegeben oder einfach per E-Mail an mutmachbotschaft@gmx.at gesendet werden.

Unter dem Motto "Arbeitslosigkeit betrifft" macht die Initiative seit Jahren am Tag der Arbeitslosen am 30. April auf die Notwendigkeit von Netzwerken aufmerksam, die arbeitslose Menschen beraten und unterstützen. "Es braucht soziales Engagement, um die psychische Gesundheit der Betroffenen zu fördern und gemeinsam mit ihnen Perspektiven zu entwickeln", sagt Maria Otruba von der RegionalCaritas Steyr. Sie ist wie das AMS, das Caritas-Integrationszentrum Paraplü, der Treffpunkt Mensch & Arbeit, Volkshilfe, ÖGB, pro mente, Frauenstiftung Steyr und der Verein für Arbeit, Bildung und Beratung (VABB) Mitglied der Steyrer Initiative.

In Steyr gibt es gerade heuer viele Menschen, die arbeitslos sind, denen Perspektiven fehlen und die mit Sorgen in die Zukunft blicken. Die Corona-Pandemie hat die Situation verschärft. "Wir laden ein, für diese Personen ein Zeichen zu setzen und ihnen ein liebes Wort, eine Grußkarte, ein Gedicht oder etwas anderes Schönes zu senden, das Mut macht und gleichzeitig ausdrückt ‚ich sehe dich, du bist nicht allein‘", sagt Otruba.

In die Sammelboxen können ebenso vorgefertigte "Mutmach-Zettel" wie auch eigene Karten oder Bilder eingeworfen werden, die von Jugendlichen aus einem Arbeitsprojekt des VABB und Ehrenamtlichen des Paraplüs gestaltet wurden. Die Mutmach-Worte werden am 30. April in den Einkaufszentren HEY und Taborland verteilt.

"Alle weiteren Botschaften werden an arbeitslose Personen, die in unsere Beratungsstellen kommen oder bei uns in Kursen und Schulungen sind, verteilt", sagt Claudia Berger vom pro-mente-Projekt StandUp.