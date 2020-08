Den 184 Gästen aus Wirtschaft und Politik fehlte es an dem lauen Sommerabend am Donnerstag an nichts. Auf der Marktfläche des Stadtplatzes, auf der tagsüber Fieranten Kraut und Rüben feilbieten, wurde über dem Pflaster der rote Teppich ausgerollt und für ein Gala-Diner bestuhlt. Der Verbund "Business Class Steyr" (BCS), zu dem sich vor einem Jahrzehnt 23 Gastronomen, Museen und Einrichtungen im Steyrer Tourismus zusammengeschlossen haben, feierte Jubiläum.