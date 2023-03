"Wir mussten jeden Tag zwölf Stunden arbeiten"

Anlässlich des Weltfrauentages am Mittwoch, 8. März, öffnet das Mauthausen Komitee Steyr den "Stollen der Erinnerung" von 14 bis 17 Uhr. Während der NS-Zeit wurden unzählige Frauen aus den verschiedensten Ländern Europas verschleppt und als Zwangsarbeiterinnen eingesetzt. Sie wurden gezwungen, in der Waffenindustrie oder auf Bauernhöfen zu arbeiten. Besonders an ihr Schicksal soll am Weltfrauentag erinnert werden. Vor 20 Jahren schrieb die Zwangsarbeiterin Nina Kowaltschuk aus der Ukraine in einem Brief an das Mauthausen Komitee: "Wir waren in Baracken untergebracht. In einer Baracke befanden sich fünf Zimmer, und in einem Zimmer lebten ungefähr 20 Menschen, schliefen auf Pritschen. Das Lager war das Lager Nr. 80, umfasst von einem Stacheldrahtzaun, mit Durchgangsbewachung (…)." Ihr Alltag war von harter Arbeit und schlechter Versorgung geprägt. "Wir wurden sehr schlecht versorgt", schrieb sie weiter. Nina Kowaltschuk war eine der Ostarbeiterinnen, die von August 1942 bis Mai 1945 im Lager 80 in Münichholz untergebracht war. Im "Stollen der Erinnerung" wird mittels Fotos und Dokumenten an ihr Schicksal und auch an den Alltag weiterer Zwangsarbeiterinnen erinnert. "Das Schicksal der Frauen, deren Arbeitskraft von den Nazis ausgebeutet wurde, darf nicht vergessen werden", sagt der Vorsitzende des Mauthausen Komitees Steyr Karl Ramsmaier.

Für Frauen ist der Eintritt in den Stollen am 8. März kostenlos.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst