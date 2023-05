Muss Vorwärts Steyr absteigen? Noch haben die Rot-Weißen zwei Endspiele

Dass der SK BMD Vorwärts Steyr zwei Spiele vor Saisonende in der 2. Liga in akuter Abstiegsnot ist, ist zwar längst absehbar gewesen, jedoch völlig unnötig. Trotz teils guter Vorstellungen wurden zu viele Punkte durch Patzer verschenkt, zuletzt stolperten die vom Abstiegskampf verkrampften Steyrer dann bei Sturm Graz II.

Nun sind Mut-Injektionen von Trainer Daniel Madlener und Charakterstärke der Spieler gefragt. Erste Gelegenheit, dies zu beweisen, gibt es am Freitag ab 19.15 Uhr im Heimspiel gegen die Vienna. „Wir haben zwei Endspiele und werden alles in die Waagschale werfen“, sagt Madlener, „wir können es selbst noch in die richtigen Bahnen lenken.“

Zuversicht gibt den Rot-Weißen der Blick auf die Heimtabelle: Mit bereits 21 Zählern aus 14 Spielen liegen sie dabei auf Rang acht. Allerdings hat Gegner Vienna auswärts ebenfalls 21 Zähler auf dem Konto. Hier ist Vorwärts mit nur acht Punkten abgeschlagen Letzter. Schwieriger wird die Situation allerdings dadurch, dass im letzten Heimspiel der Saison mit Tobias Pellegrini der mit sieben Toren treffsicherste Spieler der Steyrer mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt.

20 Minuten vor dem Anpfiff wird nach vier Jahren beim Verein Kapitän Alberto Prada bei seinem letzten Heimspiel verabschiedet. Zudem wird es auch das letzte Heimspiel für den langjährigen Zeugwart Karl „Haugi“ Hauer sein.

