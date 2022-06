Musiknacht für Ukraine

Schon seit vielen Jahren ist der 6.6. jedes Jahr im Stiftsort für den Lions-Club Kremsmünster und die "Lions-Music-Night" reserviert. Heuer spielt am Montag, 6. Juni, ab 19 Uhr wie immer im Schmiedhof des Stiftes die "Big Band Deluxe" aus Wels. Sie bringt das Flair der Golden-Swing-Ära nach Kremsmünster. Bei Schlechtwetter findet das Konzert im Kulturzentrum statt. Der Reinerlös geht an die Lions Ukrainehilfe. Vorverkaufskarten gibt es bei allen Lions-Mitgliedern, in der Trafik Lesjak und bei Ö-Ticket.