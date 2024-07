Musiklehrerin am weltberühmten Berklee College

Ex-Goleador Johann K. rockte auf der massenumringten Hauptbühne beim Steyrer Stadtfest "Rostige Flügel" ins Mikrofon, derweil wurde am Freitagabend in der ebenfalls randvollen Gaststube des Kirchenwirts in Aschach getafelt und dazu genussvoll Weltklasse-Jazz gelauscht. Ciara Moser hatte für ein Heimspiel in ihrem Elternhaus den Schlagzeuger Lumanyano Mzi und die Keyboarderin Stephanie Weninger mitgebracht und einige Kostproben aus dem neuen Album geboten, das das Trio an den folgenden Tagen des Wochenendes im Tonstudio in Salzburg aufnahm. Vater Hannes Moser rührte in der Küche an den Töpfen und Pfannen, Mama Terry kellnerte wie Bruderherz "T.J." (Thomas Josef), der als einziger Nichtsehbehinderter der Teenagerband "Blind Brats" (blinde Lausbuben) vor 14 Jahren mit seiner Schwester Ciara am Weihnachtsabend in "Licht ins Dunkel" des ORF auftrat.

Ciaras Laufbahn war besiegelt. Nach der Matura am BORG in Linz – für den Schulweg nahm Ciara als einzige Hilfe nur ihren Taststock in Anspruch –, ermunterte sie einer ihrer Lehrer, bei ihrem Talent doch in die USA zu gehen. Die Aschacherin schaffte dann dort am Berklee College of Music die Aufnahmsprüfung, bei der 81 Prozent der Kandidaten durchfallen, und strebsam, wie sie ist, dies auch noch mit links. Das Master-Degree ist dann freilich nicht vom Himmel gefallen. Moser nahm als blinde Studentin in einem Testteam an der Entwicklung neuer Software teil, die es möglich macht, auch ohne Sehkraft mit Akustiksignalen Noten zu lesen und zu schreiben sowie Kompositionen und Arrangements am Computer aufzunehmen. "Ohne selber produzieren zu können, hat man heutzutage als Musikerin kaum eine Überlebenschance", erklärt Ciara. Mittlerweile ist der Bann gebrochen. Unter Mithilfe der Studentin aus Austria sind einschlägige Notenschreibprogramme und Recording-Tools für blinde Musiker auf dem Markt.

Unterdessen unterrichtet Moser selbst bei Proseminaren am Berklee, auf dessen Absolventenliste sich Joe Zawinul, der 26-fache Grammy Gewinner Quincy Jones und Aerosmith-Gitarrist Brad Whitford befinden. Als Jazz-Musikerin, die wichtige Preise wie zuletzt den Award des "New Generation Jazz Lab" in St. Moritz und "Next Jazz Legacy" in den USA gewonnen hat, hat die 27-jährige E-Bassistin in den Staaten längst einen klingenden Namen. Nicht zuletzt auch durch Mundpropaganda ihres Mentors Victor Wooten, der ihre Erstlings-CD "Blind. So What?" bei jeder Gelegenheit herumreicht. Mit dem Außerirdischen auf dem E-Bass teilte Ciara schon des öfteren die Bühne, und sie hat auch seine Handynummer für anstehende Verpflichtungen bei den großen Jazz-Festivals. Ein Ritterschlag.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer