Musikalische Weltreise auf acht Saiten

Das Ensemble schwelgt nicht in Nostalgie, sondern spielt ein beherztes Programm mit Klassik von Smetana und Schostakowitsch bis zu "ABBA" mit Hackbrett-Unterstützung, Floyd Cramers "Last Date" auf dem Banjo und "Let’s Twist Again" mit Rudi Fineder (Sound Factory Steyr Automotive) auf dem Schlagzeug. Musik aus allen Richtungen – der Vorverkauf läuft noch: Tel. 0664 / 734 49 427.