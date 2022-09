Musikalische Reise durch die Nacht

Unter der Regie und der musikalischen Leitung von Petra Höfler spielen die Schüler die Geschichte von Doris und ihrer Clique, die den Plan haben, sich einmal nachts in einem Kaufhaus einschließen zu lassen, um all das zu tun, was Spaß macht. Kartenreservierungen sind telefonisch unter 07252/53073-21 oder per Mail an martina.grabner@ms-promenade.at möglich.