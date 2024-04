Musik, Theater und Zauberei im Akku

Den Auftakt bestreitet heute, Freitag, um 20 Uhr die junge Linzer Sängerin Neiyla mit ihrer Band. Sie präsentiert jenes Programm, mit dem sie zuletzt beim Finale des Songwriter-Awards im Wiener Porgy & Pess für Aufhorchen gesorgt hat. Am Samstag um 20 Uhr folgt die Improlounge, der auch der Steyrer Rudi Nones angehört, mit "Wir nehmen, was kommt …", und am Montag um 20 Uhr bildet die Zaubershow "Magic Monday" von Wolfgang Moser und Philipp Ganglberger den Abschluss.

