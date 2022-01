"Musik sehen" in der Kirche

In der "Kulturkirche" werden am Computer generierte Bilder an die Wände projiziert und dazu Beethovens "Neunte Symphonie" mit der "Ode an die Freude" als Neujahrswunsch eingespielt. "Die Besucher sind eingeladen, diese herrliche Musik mit den Ohren aber auch mit den Augen zu erleben", sagt Pfarrgemeinderat Friedrich Kriener, der das Gotteshaus immer wieder in ein Museum und eine Konzerthalle verwandelt. Der Eintritt zum Ohrenschmaus und zur Augenweide morgen ist frei.