Musik-Lasershow, sechs Bühnen und viel Abwechslung

Gefeiert wurde am Stadtplatz, am Ennskai (Foto), im Schlosspark und am Grünmarkt.

Bei seiner 42. Auflage ging das Steyrer Stadtfest erstmals als sogenanntes "Green Event" über die Bühne. Dazu gehörte neben regionalem Essen, wieder verwendbaren Pfandbechern und Müllvermeidung, wo es geht, auch der Verzicht auf das traditionelle Feuerwerk. Stattdessen wurde den Besuchern am Stadtplatz eine Musik-Lasershow geboten.

Durchaus zufrieden mit dieser vorab in sozialen Medien heftig kritisierten Premiere war Kulturstadträtin Katrin Auer: "Ich habe mich sehr gefreut, dass der Stadtplatz wirklich voll war und sich viele Steyrer für dieses Spektakel interessierten." Natürlich gebe es viele, die lieber ein Feuerwerk gehabt hätten, aber das "wird es, wenn es nach mir geht, beim Stadtfest nicht mehr geben". Die für Steyr neue Kunstform der Lasershow, bei der auch die Fassaden der Altstadthäuser als Leinwand für Lichtmalereien verwendet wurden, habe vielen gefallen. Man könne jedoch sicherlich das eine oder andere noch verbessern, sagt Auer: "Ich bin schon gespannt auf die Rückmeldung."

Erstmals gab es beim Steyrer Stadtfest anstelle des Feuerwerks eine Lasershow, die das Publikum Samstagnacht begeisterte. Bild: OÖN

Spektakuläre Übung der Einsatzkräfte: Feuerwehr beim Abseilen vom Rathaus Bild: Josef Moser

Auch musikalisch wurde beim Stadtfest für viele Geschmäcker etwas geboten. Auf der Hauptbühne vor dem Rathaus durfte mit drei Jahren Verspätung endlich Andie Gabauer mit seinen Freunden aufspielen. "Geplant war das schon 2020 unter Bürgermeister Gerald Hackl", sagt Magistratskulturchef Hansjörg Rangger, doch dann habe zweimal in Folge Corona einen Auftritt verhindert. Doch auch die Old School Basterds, die Mojo Blues Band und The Roaring Sixties Company wussten am Stadtplatz zu überzeugen. Die Vielfalt des Stadtfestes zeigte sich auch darin, dass es auch Bühnen am Grünmarkt – hier überraschte speziell "Camouflash", die Combo der Militärmusik, mit fetzigen Klängen –, am Ennskai, vor der Orangerie, beim Grünlandfest im Schlosspark und zudem beim Badgassenfest gab.

Valentin Pfeil feierte beim Stadtlauf einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Bild: Josef Moser

Für Kinder wurde einiges geboten, wie hier eine Kletterwand. Bild: Josef Moser

Ergänzt wurde dies alles mit einem umfangreichen Kinderprogramm, tänzerischen Einlagen, einer spektakulären Schauübung von Rotem Kreuz und Feuerwehr sowie als sportlichem Höhepunkt dem 39. Steyrer Stadtlauf. Hier setzten sich Titelverteidiger Valentin Pfeil und Lisi Tortorolo, beide vom LAC Amateure Steyr, jeweils klar durch.

