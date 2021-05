Musical hilft nach dem künstlerischen Tiefschlaf wieder auf die Beine

Mit Maske ist auch beim Probenbeginn in Wien noch immer auch der Stofflappen vor Nase und Mund gemeint und nicht nur Theaterschminke. Corona-Schutzbestimmungen werden bei der Einstudierung der Tanzsequenzen und Gesangspassagen des Jukebox-Musicals "On Your Feet" mit den Hits von Gloria Estefan penibel eingehalten.