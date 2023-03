Music Award Steyr: „Weltpremiere“ beim Kick-off im Akku

Im Jahr 2020 wurde der von den OÖN unterstützte Music Award Steyr (MAS), damals exklusiv für Bands und Musiker aus der Region, aus der Taufe gehoben. Mittlerweile hat sich der von Tobias Kammerhofer, Gründer der Steyrer Werbe- und Filmagentur Werbeberg, Günter Stöffelbauer von der Eventagentur Highjump und Stefan Kern von Kern Musikinstrumente initiierte Bewerb etabliert und ist zu einem oberösterreichweiten Award geworden. Am Donnerstag, 16. März, ab 17 Uhr geht nun im Steyrer Kulturzentrum Akku die Kick-off-Veranstaltung für die vierte Auflage des MAS über die Bühne.

Bei diesem Event wird das MAS-Team sämtliche Informationen zur Teilnahme an diesem Award bekannt geben. „Auch heuer sind wieder Bands und Musiker aus dem gesamten Bundesland eingeladen, sich mit ihren selbst produzierten Songs zu bewerben“, sagt MAS-Gründer Kammerhofer. Wie in den vergangenen Jahren wartet auf den Sieger, der nach einem Publikumsvoting von einer Fachjury gekürt wird, ein professionelles Musikvideo.

Im Vorjahr räumte der aus Ernsthofen stammende 24-jährige Wahl-Sierninger Moritz Grillnberger mit dem unaussprechlichen Künstlernamen „dnbmoo“ mit seinem Song „Would not let you drown“ („Ich würde dich nicht ertrinken lassen“) den Sieg ab. Das Video mit dem Künstler wurde im vergangenen Herbst und Winter gedreht und kürzlich vom Werbeberg-Team finalisiert. „Wir werden es beim Kick-off im Akku erstmals der Öffentlichkeit präsentieren“, sagt Noah Kramer vom MAS-Team, der bereits auf die Reaktionen auf diese Video-Premiere gespannt ist.

Doch auch auf der Akku-Bühne gibt es überaus Hörenswertes: Die Linzer Band „Cecilia“, im Vorjahr auf Rang drei beim Music Award Steyr, wird live auftreten und ihre wohlgemischten akustischen und elektronischen Klänge dem Publikum präsentieren.

Kostenlose Tickets für den Kick-off-Event und alle Infos zum Music Award Steyr 2023 gibt es

unter www.musicawardsteyr.at

